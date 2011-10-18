Бывший лидер Ливии Муамар Каддафи может создать новое государство - Глава НПС

Глава Национального переходного совета (НПС) Ливии Мухаммед Джибриль заявил, что бывший лидер Ливии полковник Муамар Каддафи может создать на юге страны новое государство.



В интервью межарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" глава НПС выразил мнение, что Каддафи планирует играть на противоречиях между революционерами и он это будет делать для того, чтобы вернуть власть в свои руки.



Мухаммед Джибриль сказал: "Каддафи, по нашим сведениям, все еще находится в Ливии, на юге страны. Он очень мстительный человек, и сделает все, чтобы вернуть себе власть. Перед ним два пути: либо он попытается играть на противоречиях между различными группами революционеров, чтобы расшатать новый ливийский режим и, в конце концов, вернуться к власти, либо он может создать новое государство на юге страны, среди племен туарегов, среди которых он пользуется популярностью".







