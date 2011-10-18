В Европе запретили патентовать эмбриональные стволовые клетки для исследований
18 октября 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Люксембурге Европейский суд запретил патентовать эмбриональные стволовые клетки для исследований, а также ограничил их использование, но при лечении и диагностике их применение допустимо.
Судьи посчитали, что уничтожение эмбрионов для получения стволовых клеток противоречит идее защиты человеческого достоинства и в этой связи они решили ограничить использование стволовых клеток в исследованиях. Но тем не менее, судьи допускают применение стволовых клеток при лечении и диагностике, сообщает Die Welt.
По данным издания, ученые настороженно восприняли решение Европейского суда. По их мнению, данное решение принесет серьезные препятствия в исследованиях стволовых клеток для ученых Европы.
А в США фармакологическим компаниям в настоящее время уже разрешено производить медикаменты на основе стволовых клеток и тестировать их на пациентах.