В Турции прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые

На юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв, в результате которого есть раненые, погибли 6 человек, среди них - двухлетний ребенок, об этом сообщает агентство Reuters.



Взрыв произошел в городе Гуроймак провинции Битлис, населенной преимущественно курдами. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.



Турецкие спецслужбы считают именно курдских сепаратистов ответственными за теракт в Анкаре, который произошел в сентябре этого года, передают Вести.ру.