Американская кинозвезда - актриса Сьюзан Сарандон - назвала папу Римского Бенедикта XVI нацистом. "Оскароносная" Сарандон позволила себе это высказывание в ходе выступления на одном из мероприятий в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

Сарандон сказала, что отослала папе Римскому копию книги, которая легла в основу картины. Она добавила, что говорит о прошлом понтифике (Иоанн Павел II), а не об "этом нацисте".

Комментария от пресс-представителя актрисы в Голливуде получить не удалось.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер, действительно состоял в юном возрасте в молодежной нацистской группировке "Гитлерюгенд". Он пояснял, что в гитлеровской Германии многие подростки вынуждены были вступить в эту организацию.