Батурина выиграла иск против Sunday Times

Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова - бизнес-леди Елена Батурина - выиграла двухлетнюю тяжбу против британского еженедельника Sunday Times по поводу публикаций о покупке ею особняка в Лондоне, сообщает во вторник газета Guardian.

Два года назад - в сентябре 2009 года - Sunday Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что Батурина приобрела огромный особняк в Лондоне, который по размерам может сравниться только с Букингемским дворцом.

Речь шла об имении Уитанхерст, расположенном на севере британской столицы, следовало из материала. Журналисты писали, что компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, купила здание за 50 млн фунтов стерлингов ($79,5 млн).

По итогам судебного разбирательства, издание согласилось выплатить Батуриной компенсацию, сумма которой не разглашается, оплатить судебные издержки. Также в Sunday Times должно быть опубликовано опровержение.