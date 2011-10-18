Начался обмен палестинских заключенных на израильского солдата: Израиль выпустил первую партию заключенных в обмен на израильского капрала Гилада Шалита.

По данным телеканалов Израиля, на борту специальных транспортных средств, выехавших из тюрьмы в центральном районе Израиля, находятся женщины, большинство из которых будет освобождено на Западном берегу реки Иордан, где их уже ждут родственники.



Отметим, что ранее Верховный суд в Израиле отказал группе родственников погибших от террора израильтян, требовавших отменить или отложить обмен свыше тысячи палестинских заключенных на израильского сержанта Г.Шалита.

Гилад Шалит был похищен в 2006 году.