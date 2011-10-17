Арестован гид, подозреваемый в том, что он убил и съел путешественника

На островах Французской Полинезии арестован мужчина-гид. Полиция задержала его по подозрению в том, что он убил и съел путешественника из Германии, 40-летнего Штефана Рамина.

40-летний немец с подругой 37-летней Хейке Дорш на яхте совершал кругосветное путешествие. Поводом к задержанию гида-каннибала стало заявление женщины. Самой Хейке Дорш удалось сбежать от преступника.

Штефан - бывший финансовый советник из Северной Германии. Они с подругой Хейке во время кругосветного путешествия на яхте остановились на одном из островов во Французской Полинезии. Штефан пошел вместе с гидом на охоту на коз, после чего не вернулся. Женщина разыскала гида Анри Гаити, который сказал ей, что со Штефаном приключился несчастный случай, и он нуждается в помощи.

Гид в ответ на просьбу немку отвести ее к другу, сделал вид, что они идут на место происшествия. А сам похитил женщину. Анри приковал ее цепью к дереву, изнасиловал и бросил в лесу. Хейке несколько часов пыталась освободиться от цепи. Когда ей удалось освободиться, она сразу направилась с заявлением в полицию, пишет газета Travel Daily. Полицейские нашли кости Штефана Рамина в тлеющем костре. Идентифицировать останки мужчины удалось по зубам. Анри Гаити скрывался несколько недель. Когда его нашли, людоед не признался в том, что убил и съел человека.