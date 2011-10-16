Юлия Тимошенко намерена стать президентом Украины

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко намерена стать президентом, несмотря на решение киевского суда, приговорившего ее к семи годам тюрьмы, заявила дочь экс-премьера Евгения Карр.

"Украинское правительство пытается сломить мою мать и положить конец ее политической карьере, - заявила она. - Но им это не удастся. Она выйдет из тюрьмы и в один прекрасный день станет президентом. Это миссия всей ее жизни, и она готова сражаться".

"Популярность моей мамы лишь выросла после того, как она предстала перед судом. Она еще раз доказала свою стойкость. Она будет бороться против обвинений в ее адрес и будет сражаться за свою страну до конца", - добавила дочь Юлии Тимошенко.