В США голодающих втрое больше, чем в Китае

Число голодающих жителей США в процентном отношении втрое больше, чем в Китае. В докладе исследовательской службы Гэллапа говорится, что число американцев, испытывающих трудности в обеспечении едой и медицинским обеспечением, достигло самого низкого показателя с начала экономического кризиса.

Согласно результатам исследования, базовый индекс благосостояния, отражающий доступ населения к товарам и услугам первой необходимости, в США в сентябре 2011 года упал до уровня 81,4, достигнув самого минимального показателя за всю историю ведения подобной статистики.

По данным исследования. доля американцев, которые могут себе позволить визит к частному врачу, за три года сократилась с 82,5% до 78,3 %. Число жителей США, имеющих медицинскую страховку, упало на с 85,9:до 82,3%, передает ИТАР-ТАСС. Ухудшилась и ситуация с обеспеченностью населения продовольствием: при приобретении продуктов питания не испытывают трудностей 80,1 процента населения, что на 1% меньше, чем в этот период три года назад.

По данным службы Гэллапа, 19 % жителей США (около 60 миллионов человек) за последние 12 месяцев испытывали трудности стабильно обеспечивать себя едой. В Китае всего 6% населения не способны стабильно обеспечивать пищей себя и свою семью. В 2008 году ситуация была диаметрально противоположной: 9% в США против 16 % в КНР.