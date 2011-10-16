Боксер, отсидевший в тюрьме 26 лет, выиграл профессиональный бой

Американский боксер Дьюуи Бозелла, просидевший в тюрьме 26 лет за преступление, которого не совершал, выиграл профессиональный бой. 56 -летний боксер после освобождения из тюрьмы осуществил свою мечту и провел профессиональный боксерский бой.

Дьюуи Бозелла вышел на ринг против 30-летнего Лари Хопкинса. Решение судей о победе Бозеллы было единогласным, передает РИА Новости.

В 1983 году боксер-любитель Бозелла был осужден за убийство 92-летней женщины и получил срок. Для заключенных тюрьмы Синг-Синг в Нью-Йорке предусмотрен максимально жесткий режим. Но спортсмен продолжал свои занятия и в заключении. Там он стал местным чемпионом по боксу. В Синг-Синге Бозелла смог получить два высших образования.



Боксер был освобожден в 2009 году после того, как группе молодых адвокатов из Нью-Йорка удалось доказать, что несколько свидетелей на суде по его делу дали ложные показания. А настоящий преступник сознался в убийстве пожилой женщины.