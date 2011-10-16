В Триполи пропали послы США и Франции в Ливии. Блоггеры в Твиттере сообщили, что американский и французский дипломаты пропали. По некоторым данным, диверсионная группа их племени туарегов отвели их в Бени Валид.

Собственный источник в российских силовых структурах заявил «Аргументам. ру», что «вероятней всего послы США и Франции в Ливии были эвакуированы из Триполи сотрудниками охраны посольств после выступления Каддафи и его призыва к революции».

Исчезновение американского и французского дипломатов, предположительно, было спецоперацией, для того, чтобы ввести ограниченный контингент армии США в Ливию для защиты граждан США, минуя международные организации.

Представитель силовиков сказал «Аргументам. ру», что официальных заявлений из Вашингтона и Парижа пока нет.

Триполи контролируют сторонники полковника Муаммара Каддафи. Они пытаются отбить международный аэропорт, где в настоящее время находится военный комендант столицы Ливии от ПНС и представительства стран НАТО.