Британия объявляет гендерное равенство в престолонаследии

Престолонаследие в Великобритании может быть реформировано. Предложения по изменению соответствующего закона представил премьер Дэвид Кэмерон, поправки в этот документ правительство начало разрабатывать еще в 2007 году.

Чтобы они вступили в силу, их должны утвердить все 15 стран Содружества, поскольку номинально главой государства в этих государствах остается монарх Соединенного Королевства, передает Би-би-си.

Согласно поправкам, наследовать престол будет старший ребенок монарха. В настоящее время предпочтение отдается сыновьям.

Кроме того, предлагается отменить запрет на брак монарха с католиком, хотя королю или королеве, как главе Англиканской церкви, будет запрещено исповедовать католическую веру.