Британия объявляет гендерное равенство в престолонаследии
15 октября 2011, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Престолонаследие в Великобритании может быть реформировано. Предложения по изменению соответствующего закона представил премьер Дэвид Кэмерон, поправки в этот документ правительство начало разрабатывать еще в 2007 году.
Чтобы они вступили в силу, их должны утвердить все 15 стран Содружества, поскольку номинально главой государства в этих государствах остается монарх Соединенного Королевства, передает Би-би-си.
Согласно поправкам, наследовать престол будет старший ребенок монарха. В настоящее время предпочтение отдается сыновьям.
Кроме того, предлагается отменить запрет на брак монарха с католиком, хотя королю или королеве, как главе Англиканской церкви, будет запрещено исповедовать католическую веру.