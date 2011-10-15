"Протестантов" США против "финансового терроризма" поддержали в 82 странах

Масштабные протесты в городах США поддержали жители Новой Зеландии, Южной Кореи, Индонезии, Японии и Китая. Тысячи людей вышли в субботу на улицы городов Австралии с протестом против "финансового терроризма".

Участники нью-йоркской акции заявили, что сегодня движение "Захвати Уолл-стрит" продемонстрирует единство рядов в более чем 900 городах в 82 странах мира.

"Захватчики" намерены объявить 15 октября днем солидарности против жадности и коррумпированности 1% самых богатых людей, сообщает BBC.



