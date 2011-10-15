Греческие государственные СМИ объявили в субботу утром новую трехсуточную стачку вдобавок к проводящейся уже в течении последних двух суток. Акция направлена против жесткого сокращения, запланированного правительством.

Таким образом, греческие телезрители и радиослушатели останутся без новостей государственных СМИ на беспрецедентный срок в пять дней подряд.

Предполагается также участие журналистов во всеобщей забастовке 19-20 октября. Греческое правительство, в частности, планирует закрыть первый канал национального телевидения.

Меры эти вынуждает принять кризис в стране: Греция получает международные кредиты ЕС и МВФ в обмен на жесткую программу бюджетных сокращений.