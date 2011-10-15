В Триполи произошла стычка между сторонниками Каддафи и войсками НПС (ВИДЕО)

В Триполи в районе Абу-Салим накануне произошла стычка между сторонниками полковника Муаммара Каддафи и контролирующими город войсками Национального переходного совета Ливии.

Противостояние нового руководства Ливии и сторонников лидера джамахирии переместилось из Сирта и Бани-Валида в Триполи. Абу-Салим - оплот остающихся в ливийской столице сторонников Каддафи.

Большинство манифестантов взяли с собой автоматы Калашникова: от мирных протестов они перешли к атаке на военных, лояльных НПС. По разным данным, в столкновении участвовали от 20 до 100 представителей сторон. Позже противостояние перекинулось и на восточную часть Триполи вблизи дороги на Эз-Завию. По предварительным данным, ранения получили девять человек. По неподтвержденным пока данным, сторонникама Каддафи, удалось сбить транспортный вертолет НАТО и поджечь склад с оружием.

НПС начал стягивать в беспокойные районы военных и пикапы с пулеметами. Огромное численное превосходство позволило достаточно быстро навести порядок на улицах. Уцелевшие боевики Каддафи засели на верхних этажах зданий и попытались стрелять сверху. Но у них быстро закончились патроны, и они были захвачены в плен. Бойцы Национального переходного совета утверждают, что им удалось арестовать десять человек из числа своих противников.

В Интернете появилась информация сторонников Каддаф, что это только начало, что на подступах к городу уже стоит сын полковника Сейф аль-Ислам и верные ему войска.

Аргументы.РФ сообщали, что наканун, Муаммар Каддафи, выступив по новому спутниковому телеканалу Эль-МОКАВАМА и призвал поднять восстание против ПНС и военнослужащих НАТО.