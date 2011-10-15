На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в субботу. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки.



По данным национального метеорологического управления Японии, очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами не возникло, передает ИТАР-ТАСС. Подземные толчки ощущались в четырех префектурах, включая префектуру Фукусима, где находится аварийная атомная станция «Фукусима-1».