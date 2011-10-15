В Швейцарии нашли банковский счет Ходорковского с 15 млн евро

На западе Германии в городе Мюнстер следователи обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи. Счета были найдены в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer.



На счетах Ходорковского находятся более 15 миллионов евро, передает РИА Новости. Как пишет газета Sueddeutsche Zeitung, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева к 14 годам колонии каждого по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег.