Министр обороны Великобритании Лайам Фокс подал в отставку (ВИДЕО)

Министр обороны Великобритании Лайам Фокс подал в отставку. Причиной отставки главы Минобороны Соединенного Королевства стали отношения личной дружбы между м Фоксом и бизнесменом Адамом Уэррити.



Несколько дней назад британского министр обороны обвинили в том, что своего близкого друга тот не менее сорока раз брал с собой на встречи высокого уровня. А по мнению оппозиции, Лайам Фокс даже незаконно посвятил частное лицо в тайны своего ведомства, что расценивается как угроза для национальной безопасности, передает ИТАР-ТАСС. Глава Минобороны настаивал, что не сделал ничего противозаконного, но готов уйти, чтобы не бросать тень на работу кабинета.