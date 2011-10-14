В Сирии продолжаются беспорядки, власти страны продолжают кампанию по поимке организаторов демонстраций и оппозиционеров. Власти проводят чистку в городе Хомс - военные заходят в каждый дом и в каждую квартиру .



Об этом сообщает в пятницу межарабский телеканал "Аль-Арабийя". По словам оппозиционеров, военные продолжают "войну" против оппозиционных городов, штурмуя один за другим. В северном городе Банияс во время спецоперации правительственных войск погибло 10 человек.