Компания Apple начала продажи iPhone 4S по всему миру: новинка поступила в продажу в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Японии и Великобритании, России.



Корпорация надеется продать 4 млн телефонов iPhone 4S в течение первых выходных после начала продаж, что превысит уровень продаж предыдущей модели iPhone 4, которые составляли 1,7 млн устройств в первые выходные. А в первые 24 часа после презентации смартфона было принято более одного миллиона онлайн-заказов, что на 600 тысяч больше, чем количество заявок на предыдущую модель iPhone 4 за такое же время, сообщает агентство Bloomberg.

От предыдущей модели iPhone 4S отличается более мощным процессором A5, как в iPad 2, а также имеет 8-мегапиксельную камеру, которая сможет снимать в условиях плохого освещения. В устройство добавлены новые функции: полностью переделана система оповещений, есть средство для обмена сообщениями через интернет iMessage и интеграция с сервисом микроблогов Twitter.



В интернет-магазинах России новый смартфон iPhone 4S появился по цене от 70 до 100 тыс. рублей.