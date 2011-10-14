В помощь еврозоне развивающиеся страны собираются увеличить капитал МВФ

В помощь еврозоне для борьбы с кризисом развивающиеся страны обсуждают возможность быстрого внесения средств в капитал Международного валютного фонда (МВФ), тем самым увеличив его.



Интерес к этому плану проявляют Китай и Бразилия, сообщает Financial Times.



Наряду с переговорами внутри ЕС о масштабных мерах по борьбе с кризисом, шаги по увеличению капитала МВФ должны дать возможность "группе двадцати" сделать на предстоящем в начале ноября саммите заявления, призванные восстановить доверие на мировом финансовом рынке.



Для этого в пятницу вечером в Париже соберутся министры финансов "двадцатки", которые на совещании обсудят предложения государств, которые призывают "стабилизировать ситуацию в мировой экономике, и в частности, в зоне евро". Совещание в Париже станет генеральной репетицией перед саммитом "Группы 20" в Канне, где 3-4 ноября состоится встреча ведущих экономик мира.



В работе парижского совещания примут участие - исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов, руководители экономических ведомств крупнейших стран Европейского союза, США, Китая, Индии, Японии и другие партнеры ЕС по "Большой двадцатке".