Освобожден экипаж российского танкера "Cape Bird", захваченного нигерийскими пиратами. Весь экипаж был освобожден сегодня утром, среди освобожденных - три человека из Новороссийска.



Об этом сообщил директор новороссийского кадрового агентства "Columbia" Сергей Панюшкин. По его словам, все моряки живы и здоровы. Панюшкин не стал предоставить информацию об условиях освобождения, пока судно не пришло в порт, передает Интерфакс.