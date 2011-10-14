Новое дело против Тимошенко возбудили с подачи Минобороны России

В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, приговоренной судом к 7 годам тюрьмы, возбуждено новое уголовное дело. Тимошенко обвиняют в покушении на растрату $405 млн в 1990-е годы.



Об этом заявил начальник Главного Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Деревянко заявил. В 1990-е годы Тимошенко возглавляла компанию «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Накануне вечером сотрудники СБУ попытались допросить экс-премьера по делу, касающемуся задолженности перед российским Минобороны со стороны ЕЭСУ. В СБУ утверждают, что основанием для возбуждения дела послужило письмо российского Минобороны с требованием вернуть долг, передает РИА Новости.