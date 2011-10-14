В Ливии войска ПНС потерпели неудачу в городе Сирте

В Ливии войска Переходного национального совета потерпели неудачу в городе Сирте, который пока удерживают сторонники бывшего ливийского лидера, Муаммара Каддафи.



Новое руководство страны ранее объявило, что войска ПНС контролируют 80% территории Сирта. Однако под интенсивным обстрелом им пришлось отступить, оставив захваченные кварталы города.



Кроме того, в Переходном совете не смогли подтвердить сообщение о захвате в плен бойцами ПНС сына Каддафи - Муатасима, который руководил обороной города, передают Вести.ру.