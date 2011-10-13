Эксперты оценили ущерб от аварии на АЭС "Фукусима-1" в 5,691 трлн иен (около 74 млрд долларов). В основу расчетов эксперты положили данные об авариях на Чернобыльской АЭС и американской "Тримайл-Айленд".



Комиссия по атомной энергии Японии разработала сравнительную таблицу для учета масштабов загрязнения.Документ содержит данные о числе эвакуированных и пострадавших. Затраты на демонтаж четырех реакторов аварийной станции "Фукусима-1" составят 1,151 трлн иен (14,9 млрд долларов), посчитали японские специалисты. Еще около 52 миллиардов долларов необходимо будет израсходовать на компенсации, дезактивацию зараженных земель и другие меры по ликвидации последствий аварии.