В Токио выявлен источник сильного радиоактивного загрязнения

В одном из жилых кварталов Токио выявлен очаг радиоактивного загрязнения. Очаг радиоактивного заражения, выявленный в Сетагайе, не имеет отношения к катастрофе на АЭС в Фукусиме, заявляет министерство по делам науки.



На высоте один метр над пешеходной дорожкой отмечен повышенный уровень радиации - 3,35 микрозивертов в час. Это выше, чем в некоторых районах близ АЭС "Фукусима". Опасный район оцеплен. Дорожку часто используют дети на пути в школу, передает Интерфакс.



