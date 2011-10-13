Брейвика переведут в общую камеру

Норвежского террориста Андерса Брейвика могут перевести из одиночной камеры в общую. Очередные слушания о продлении срока его предварительного задержания назначены на 14 ноября. Об этом сообщил представитель полиции Норвегии Кристиан Хатло, передает Интерфакс. До этого времени Брейвика будут держать в тюрьме строгого режима близ Осло на расстоянии от других заключенных из соображений безопасности. Ранее Андерс Брейвик признал себя виновным в организации теракта в Осло и расправе над участниками молодежного лагеря на острове Утойя.



