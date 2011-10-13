Виктора Бута обвинили в США в контрабанде оружия с целью убийства американцев

В США в суде Нью-Йорка в четверг продолжились слушания по делу российского бизнесмена Виктора Бута. На процессе его обвинили в контрабанде оружия с целью убийства американцев.



На суде были оглашены данные о том, что он якобы планировал поставить колумбийским боевикам 100 ракет "земля-воздух", 20 тысяч автоматов АК-47, 20 тысяч осколочных гранат, 740 минометов, 350 снайперских винтовок, пять тонн взрывчатки С4 (пластита) и 10 млн патронов.

Федеральный прокурор Брэндон Макгвайер обвинил Виктора Бута в том, что "он согласился обеспечить всем этим оружием иностранную террористическую организацию для того, чтобы убивать американцев".



В свою очередь, адвокат Бута Альберт Даян заявил, что его подзащитный не намеревался продавать оружие, а лишь занимался транспортировкой грузов. И "я обещаю доказать, что мой подзащитный не имел намерений продать оружие РВСК (Революционные вооруженные силы Колумбии). Правда заключается в том, что он занимался исключительно транспортировкой и хотел продать два последних оставшихся у него грузовых самолета", - заявил адвокат.



Альберт Даян подчеркнул, что на момент начала операции УБН (Управления по борьбе с наркотиками) Виктор Бут уже не имел никакого отношения к авиаперевозке грузов и занимался в Москве продажей недвижимости. И на то время единственной целью Виктора Бута было - продать два оставшихся у него грузовых самолета. По словам адвоката, именно на это и рассчитывали агенты УБН, направив разговор в сценарии своей операции на продажу самолетов и тем самым выманив россиянина в Бангкок. Но было бы глупо предполагать, уверен адвокат, что Виктор Бут рассчитывал на то, что сможет нелегально переправить груз из Восточной Европы в Колумбию так, чтобы ни один радар и спутник не запеленговал самолет, передает ИТАР-ТАСС.