Мужчине, взломавшему телефон Скарлетт Йоханссон, грозит 121 год тюрьмы

В США агенты ФБР задержали 35-летнего мужчину, взломавшего телефон Скарлетт Йоханссон и выложившего в Интернет ее личные фотографии. Хакеру грозит 121 год тюрьмы.



В настоящее время следствие выясняет мотивы поступка мужчины, и в ходе допросов следователи собираются выяснить, хотел ли он шантажировать знаменитостей или просто собирался выставить их в неудобном свете.



Следствию также стало известно, что мужчина пытался взломать и личные страницы знаменитостей в социальных сетях - он пытался подобрать пароли к их страницам на Facebook и в Twitter уже долгое время. После неудачной попытки взлома личных страниц знаменитостей в сети появились фотографии обнаженной Йоханссон, а затем и изображения других звезд в приватной обстановке: в интернете всплыли фотографии Пэрис Хилтон, Джессики Альбы, певицы Рианны и других известных личностей, пишет Газета.ру.