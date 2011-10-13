Мэр Нью-Йорка попросил "захватчиков Уолл-Стрита" разойтись на "санитарные сутки"
13 октября 2011, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Нью-Йорке в четверг мэр города Майкл Блумберг лично пришёл в парк Зуккотто, где участники акции "Захвати Уолл-стрит" почти месяц назад разбили лагерь и попросил разойтись на сутки, чтобы провести уборку.
Мэр Нью-Йорка пообещал, что все уборочные работы будут проведены в течение дня, а как только они закончатся, манифестанты смогут немедленно вернуться на место своего лагеря.
В среду участники акции "Захвати Уолл-стрит" провели митинги на Пятой авеню у домов миллиардеров, при этом полиция не мешала им.