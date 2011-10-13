Король поп-музыки Майкл Джексон не мог умереть, выпив большую дозу снотворного "Пропофол", заявила защита врача-кардиолога Конрада Мюррея, обвиняемого в непредумышленном убийстве певца.



Защита провела независимое исследование и выяснила, что певец не мог погибнуть, проглотив большую дозу сильного болеутоляющего "Пропофол", так как это средство вводится с помощью инъекции, а его прием перорально (через рот) не мог привести к остановке сердца и к смерти, следовательно, он ввел его себе сам и, вследствие чего, стал жертвой собственной неосмотрительности. Об этом заявил в среду в Верховном суде Лос-Анджелеса адвокат доктора Мюррея Майкл Фланаган, он сообщил судье Майклу Пастору и обвинению в лице заместителя окружного прокурора Дэвида Уолгрина, что "во время процесса мы не собираемся утверждать, что Майкл Джексон вводил себе "Пропофол" перорально", сообщает BBC News.



В свою очередь, сторона обвинения и судья выразили удивление изменениями в стратегии защиты доктора Мюррея.



Напомним, накануне патологоанатом, который проводил вскрытие Джексона, заявил в суде, что певец не мог ввести себе лекарство сам.



Доктор Мюррей отрицает свою вину. Он находится под подпиской о невыезде за пределы США. А в случае признания доктора виновным в смерти певца, ему грозит до четырех лет тюремного заключения.