В Ирландии прогремел мощный взрыв

На севере Ирландии в городе Лондондерри накануне в 22:45 по местному времени прогремел мощный взрыв. Информации о пострадавших не поступало.



За час до взрыва сотрудники полиции получили от злоумышленников предупреждение и успели эвакуировать жителей центральных кварталов города.



Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания организации, подотчетной министерству культуры Великобритании. В городе Лондондерри инциденты, вызванные напряженными отношениями между католической и протестантской общинами, не являются редкостью, там уже во второй раз срабатывают взрывные устройства, сообщает ИТАР-ТАСС. К примеру, в прошлый раз прогремел взрыв в январе 2011 года, взрывом была повреждена дверь здания.



Полиция считает, что в совершении подрыва подозреваются радикально настроенные сторонники объединения Ирландии.



Для спавки. Город Лондондерри в 2010 году победил в конкурсе на звание Города культуры Великобритании, теперь город будет носить этот почетный титул в течение 2013 года.