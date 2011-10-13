В США неизвестный устроил кровавую бойню в салоне красоты (ВИДЕО)
13 октября 2011, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Калифорния в курортном городке Сил-Бич, который находится в 48 километрах от Лос-Анджелеса неизвестный устроил кровавую бойню в салоне красоты, он убил шесть человек, троих ранил.
По данным местной полиции, все произошло днем, в настоящее время трое раненных находятся в критическом состоянии.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника в полумиле от совершенного им преступления в салоне красоты, его машина стояла в пробке на дороге. В автомобиле подозреваемого обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия. Полиция устанавливает причины произошедшего, передает Associated Press.