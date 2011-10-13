США считают реальным вступление России в ВТО до конца 2011 года - Расселл

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дэниел Расселл заявил, что США считают реальным вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) до конца 2011 года.



На вопрос, считает ли администрация США возможным завершить процесс вступления России в ВТО до конца этого года, заместитель помощника госсекретаря ответил утвердительно: "Да, это все еще реально, это остается нашей целью". Тем не менее, он ясно дал понять, что Россия и Грузия должны сами урегулировать между собой имеющиеся разногласия, связанные с ВТО: "Наша позиция предельно ясна - мы поддерживаем посреднические усилия Швейцарии, направленные на то, чтобы Россия и Грузия нашли взаимоприемлемые для себя решения. Из этого мы и исходим", - цитирует дипломата ИТАР-ТАСС.



Однако Дэниел Расселл затруднился сказать, когда Конгресс США может проголосовать в поддержку законопроекта распространяющего на Россию постоянный статус нормального торгового партнера Америки и выводящего ее из-под действия пресловутой поправки Джексона-Вэника.