В Турции в ДТП пострадали россияне, среди пострадавших есть дети

В Турции в дорожно-транспортное происшествие попали россияне, в числе пострадавших есть дети, об этом сообщила официальный представитель Минздравсоцразвития РФ София Малявина.



По ее словам, ДТП с туристическим автобусом туроператора "Пегас Туристик", перевернувшимся вблизи города Сиде, произошел вечером в среду, после ДТП в клиники Антальи госпитализированы восемнадцать российских туристов. София Малявина рассказала, что "по состоянию на 20.45 госпитализированы 18 туристов из Новосибирска, в том числе пятеро детей. По данным консульства, тяжелых пациентов нет, угрозы их жизни нет. Лечение - за счет страховки".



Однако сотрудница пресс-службы Ростуризма Алена Палажченко сообщила, что после ДТП в Турции двое россиян - мать и дочь - остаются в госпитале в городе Манавгат. В настоящее время и мать, и ребенок находятся в тяжелом состоянии, есть угроза для их жизни, передает РИА Новости.