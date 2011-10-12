//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Сорос предупреждает власти Еврозоны о развале глобальной финансовой системы

12 октября 2011, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Сорос предупреждает власти Еврозоны о развале глобальной финансовой системы

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос, а также 95 бывших чиновников Евросоюза обратились с открытым письмом к властям Еврозоны с призывом о скорейшем разрешении кризиса.

Авторы письма обращают внимание на то, что долговой кризис должен быть преодолен в ближайшее время, а иначе он грозит развалом глобальной финансовой системе Еврозоны, об этом пишет газета Financial Times.

В письме также говорится, что "меры, которые принимаются в настоящее время, слишком незначительны и слишком несвоевременны, они увеличивают риски глобального финансового обвала", "система Еврозоны далека от совершенства... суть в том, чтобы устранить все ее несовершенства и не допустить, чтобы они разрушили глобальную финансовую систему".

Идеи Джорджа Сороса поддержали европейские политики и экономисты, в частности, письмо подписано бывшим министром финансов Германии Гансом Эйхелем, экс-министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером, бывшим президентом Финляндии Марти Ахтисаари и рядом других политиков и экономистов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

СБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Армия

Летчики ВКС РФ могут получить уникальное оружие

Летчики ВКС РФ могут получить уникальное оружие

Министерство обороны России рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) Воздушно-космических сил компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.

//В мире

В Крыму привыкли к тому, что Киев не готов "воспринимать действительность"

В Крыму привыкли к тому, что Киев не готов "воспринимать действительность"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу утром, 16 августа, заявил, что власти полуострова привыкли к тому, что официальный Киев не готов "воспринимать действительность".

//В мире

Предсказан предполагаемый срок завершения гражданской войны на востоке Украины

Предсказан предполагаемый срок завершения гражданской войны на востоке Украины

Гражданская война на востоке Украины завершится в течение пятилетнего президентского срока Владимира Зеленского. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал отечественный эксперт Иван Коновалов.

//Экономика

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в госдолг США

В июне Российская Федерация вложила в американские облигации 10.8 миллиарда долларов, тем самым продолжая тенденцию сокращения. Это следует из данных Министерства финансов США.

//Происшествия

Более 150 пассажиров самолета, аварийно севшего в Подмосковье, отказались лететь в Симферополь

Более 150 пассажиров самолета, аварийно севшего в Подмосковье, отказались лететь в Симферополь

Утром в пятницу, 16 августа, стало известно, что более 150 пассажиров самолета Airbus А321, который накануне совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелета в Крым.

//Новости СМИ2

//Экономика

СМИ: российские нефтяники заработали на санкциях США около $1 млрд

СМИ: российские нефтяники заработали на санкциях США около $1 млрд

В СМИ появилась информация о том, что нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть из РФ. Это дало российским экспортерам возможность заработать $905 млн с ноября по июль.

//Здоровье

Три опасных для страдающих гипертонией продукта перечислили специалисты

Три опасных для страдающих гипертонией продукта перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения обозначили продукты, которые опасны для пациентов, страдающих гипертонией. Этой теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

СМИ: архивное фото герцогини Меган доказывает, что ее встреча с принцем была предначертана судьбой

СМИ: архивное фото герцогини Меган доказывает, что ее встреча с принцем была предначертана судьбой

СМИ сообщают, что архивное фото герцогини Сассекской Меган свидетельствует о том, что ее встреча с британским принцем Гарри была предначертана судьбой. Речь идет о снимке с журналом за 2014 год.

//Шоу-бизнес

Мороз заявила, что Богомолов в начале их семейной жизни зарабатывал меньше нее

Мороз заявила, что Богомолов в начале их семейной жизни зарабатывал меньше нее

Актриса Дарья Мороз заявила, что в начале своей семейной жизни с режиссером Константином Богомоловым зарабатывала больше него. По словам известной артистки, это время было не слишком простым.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Последствия ракетной атаки армии Украины по окраине Горловки попали на видео

Последствия ракетной атаки армии Украины по окраине Горловки попали на видео

Вооруженные силы Украины атаковали из противотанкового ракетного комплекса поселок шахты Гагарина, который расположен на окраине подконтрольной ДНР Горловки. Видео с последствиями обстрела появилось в сети.

//Происшествия

Жительница Челябинска получила ожоги ног во время операции по удалению аппендицита

Жительница Челябинска получила ожоги ног во время операции по удалению аппендицита

Несовершеннолетняя пациентка получила ожоги ног в ходе операции по удалению аппендицита в Челябинске. Соответствующую информацию утром в пятницу, 16 августа, предоставили в региональном управлении СК РФ.

//Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пользуется большей популярностью, чем Меган Маркл

Кейт Миддлтон пользуется большей популярностью, чем Меган Маркл

В Сети появились результаты исследования общественного мнения, которое проводилось с июня 2018 по июнь 2019 года. В рейтинге перечислены все члены королевской семьи по популярности у публики.

//Происшествия

Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета

Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета

Днем в пятницу, 16 августа, стало известно, что второй пилот самолета "Уральских авиалиний", который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Московской области, доставлен в больницу.

//Наука

Роскосмос отложил запуск миссии к Марсу

Роскосмос отложил запуск миссии к Марсу

Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесены. Соответствующее решение было принято после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы.

//В мире

Эксперт назвал оружие команды Владимира Зеленского в противостоянии с Россией

Эксперт назвал оружие команды Владимира Зеленского в противостоянии с Россией

При президенте Владимире Зеленском Украина развернет информационную войну против Российской Федерации. Такой прогноз в разговоре с журналистами озвучил отечественный эксперт Александр Малькевич.

//В мире

У университета Алабамы открыли стрельбу, двое погибших

У университета Алабамы открыли стрельбу, двое погибших

Возле кампуса Университета штата Алабама открыли стрельбу. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося рядом с учебным заведением погибли два человека.

//В мире

Трамп обошёл по количеству зрителей самого Элтона Джона

Трамп обошёл по количеству зрителей самого Элтона Джона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе своего выступления в Нью-Гэмпшире в рамках предвыборной кампании собрало рекордное количество зрителей. По его словам, к нему пришло больше людей, чем на концерт известного музыканта Элтона Джона.

//Культура

Появились новости о состоянии Валентина Гафта

Появились новости о состоянии Валентина Гафта

Утром в пятницу, 16 августа, появились новости о состоянии народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта. Информацию предоставила его супруга Ольга Остроумова.

//Общество

Названы самые желанные для жизни российские города

Названы самые желанные для жизни российские города

Названы города, в которых россияне хотят купить квартиру чаще, чем в других. Соответствующий рейтинг предоставил, основываясь на собственных данных, один из популярных сервисов объявлений.

//Общество

11 российских вузов вошли в топ-1000 рейтинга лучших вузов мира

11 российских вузов вошли в топ-1000 рейтинга лучших вузов мира

В шанхайский рейтинг топ-1000 лучших вузов мира вошли 11 российских университетов. Отмечается, что четыре из них заняли строчки в топ-500. Список составлялся на основе результатов оценки больше 1,5 тыс. университетов.

//Общество

Украина снова может стать счастливой

Украина снова может стать счастливой

Сегодня Украина живёт в условиях ожидания перемен. Все понимают, что они назрели и обязательно должны произойти. Какими они будут?

//Происшествия

Автомобиль сорвался в ущелье в Крыму, водитель погиб

Автомобиль сорвался в ущелье в Крыму, водитель погиб

На мысе Меганом, расположенном в юго-восточной части Крыма автомобиль сорвался в ущелье. Согласно последней информации министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, водитель погиб.

//Общество

Появилась новая опасная болезнь

Появилась новая опасная болезнь

Сегодня психологи заявляют о такой болезни, как брендомания… Социальные сети пропагандируют бренд как стиль жизни… В погоне за своими кумирами шопоголики и модники залезают в долги, берут кредиты на очередную красивую тряпку.

//Общество

Росстат выяснил, какие изменения претерпел рацион россиян за 40 лет

Росстат выяснил, какие изменения претерпел рацион россиян за 40 лет

Граждане России за последние почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, но при этом в два раза увеличили потребление фруктов и ягод. Об этом говорится в тематическом отчете Росстата.

//Психоанализ

В Москве мужчину связали и ограбили в собственной квартире

В Москве мужчину связали и ограбили в собственной квартире

В полиции обратился мужчина с заявлением на ограбление вечером в четверг, 15 августа. По его словам, в квартиру на юге Москвы ворвались трое неизвестных и обездвижили его с помощью скотча.

//Хайтек

В России создаются высокотехнологичные танки – роботы

В России создаются высокотехнологичные танки – роботы

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал центральный военный округ. Помимо этого министр посетил Уральский вагонный завод, где производятся робототехнические комплексы для российских танков.

//Происшествия

В московской больнице скончался мужчина, которого ранили в драке у кафе

В московской больнице скончался мужчина, которого ранили в драке у кафе

В пятницу стало известно, что в одной из московских больниц скончался мужчина, который получил ранение в ходе конфликта у кафе на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

//Новости партнеров

//В мире

Аналитик раскрыл выгоду Америки от продолжения вялотекущей войны в Донбассе

Аналитик раскрыл выгоду Америки от продолжения вялотекущей войны в Донбассе

Соединенным Штатам выгоден вялотекущий вооруженный конфликт на востоке Украины. Такое мнение в разговоре с представителями прессы высказал некоторое время назад отечественный эксперт Иван Коновалов.

//Общество

Патриарх Кирилл выстроил жёсткую вертикаль власти, создав себе оппозицию

Патриарх Кирилл выстроил жёсткую вертикаль власти, создав себе оппозицию

В этом году исполняется 10 лет с того момента, когда новым Патриархом Московским и Всея Руси был избран Кирилл. На сегодняшний день из старой команды руководства Православной Церковью почти никого не осталось.

//Общество

Минздрав оценит лекарство, из-за которого были задержаны две женщины

Минздрав оценит лекарство, из-за которого были задержаны две женщины

Министерство здравоохранения России проверит эффективность не входящего в регистрационный список лекарств в стране психотропный препарат "Фризиум". Отмечается, что в Москве были задержаны две женщины, пытавшиеся забрать препарат.

//Шоу-бизнес

Екатерина Архарова родила первенца

Екатерина Архарова родила первенца

В четверг 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала матерью: 15 августа актриса родила сына. Счастливым событием поделился супруг кинозвезды, опубликовав трогательный пост в Instagram.

//Происшествия

Пациенту сломали руку во время операции в Камчатской больнице

Пациенту сломали руку во время операции в Камчатской больнице

Камчатский краевой суд обязал больницу им. Лукашевского выплатить пациенту компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей. Отмечается, что во время операции больному сломали руку. Мужчина в 2016 году обратился в травматологическое отделение больницы.

//Шоу-бизнес

Худобу Ольги Бузовой раскритиковали в сети

Худобу Ольги Бузовой раскритиковали в сети

Чрезмерную худобу телеведущей и певицы Ольги Бузовой раскритиковали пользователи сети. Накануне вечером популярная артистка опубликовала на своей страничке свою фотографию в красном бикини.

//Новости СМИ2

//Непознанное

Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

Ясновидящая из Италии Мавис сделала предсказание о том, что ждет Россию в текущем столетии. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Происшествия

Проводник поезда Москва – Петербург украл у учительницы 95 тыс. рублей

Проводник поезда Москва – Петербург украл у учительницы 95 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержан проводник пассажирского поезда, который похитил у туристки крупную сумму денег. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

//Происшествия

В Приморье семь сел оказались отрезаны от внешнего мира из-за тайфуна "Кроса"

В Приморье семь сел оказались отрезаны от внешнего мира из-за тайфуна "Кроса"

В Приморском крае подъезд к семи селам отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка. Дороги размыты. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

//Политика

Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец оценил сообщение о планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию. По его словам, подобные действия могут привести к вооружённому конфликту.

//Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП с грузовиком в Туве

Несколько человек погибли в ДТП с грузовиком в Туве

В четверг вечером, 15 августа, на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. В результате аварии погибли несколько человек.

//Новости МирТесен

//В мире

Российский политолог обозначил единственное возможное условие распада Украины

Российский политолог обозначил единственное возможное условие распада Украины

Отечественный политолог Армен Гаспарян рассказал, при каком условии может распасться украинское государство. Точка зрения аналитика приведена в заметке, появившейся на страницах интернет-СМИ.

//В мире

Американские генералы: Россия и Китай наращивают присутствие в Африке

Американские генералы: Россия и Китай наращивают присутствие в Африке

Генералы Стивен Таунсенд и Томас Вальдхаузер на днях сообщили Конгрессу Соединенных Штатов Америки, что Россия и КНР в настоящий момент активно наращивают свое присутствие на территории Африки.

//Шоу-бизнес

Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась с поклонниками ярким снимком из отпуска в Израиле. Отмечается, что для прогулки жена знаменитости выбрала мини-платье.

//В мире

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Данное сообщение оказалось в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать фейковые отзывы в интернете

В Роскачестве рассказали, как распознать фейковые отзывы в интернете

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций о том, как во время выбора товара или услуг в интернете отличить "фейковые" отзывы от реальных. Следует обращать внимание на некоторые аспекты.

//Происшествия

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Священник Алексей Забелин, которого избил уличный артист на набережной в Ялте на глазах у сына, рассказал, что над ним "издевались" полицейские. По его словам, они стали угрожать ему и оказывать всяческое давление после подачи заявления.

//Происшествия

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Трехлетнего ребенка, найденного накануне после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят из реанимации в детское отделение. Об этом сегодня утром сообщили в большереченской районной больнице.

//Происшествия

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила об возбуждении уголовного дела против женщины, которая решила купить лекарство для своего больного ребёнка за границей. Отмечается, что препарат назначил врач.

//Общество

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В РФ могут ввести штраф за выгул "опасных" собак без намордника. Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо с таким предложением спикеру ГД Вячеславу Володину.

//Политика

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова.

//В мире

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

Северная Корея в шестой раз за последние три недели запустила неопознанные снаряды. Соответствующую информацию утром в пятницу, 16 августа, предоставили сотрудникам СМИ южнокорейские военные.

//Происшествия

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

Стало известно об инциденте, который произошёл в Омске с 10-летнем мальчиком. Отмечается, что ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва трубопровода. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
2

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
3

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
4

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
5

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры