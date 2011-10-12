Сорос предупреждает власти Еврозоны о развале глобальной финансовой системы

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос, а также 95 бывших чиновников Евросоюза обратились с открытым письмом к властям Еврозоны с призывом о скорейшем разрешении кризиса.



Авторы письма обращают внимание на то, что долговой кризис должен быть преодолен в ближайшее время, а иначе он грозит развалом глобальной финансовой системе Еврозоны, об этом пишет газета Financial Times.



В письме также говорится, что "меры, которые принимаются в настоящее время, слишком незначительны и слишком несвоевременны, они увеличивают риски глобального финансового обвала", "система Еврозоны далека от совершенства... суть в том, чтобы устранить все ее несовершенства и не допустить, чтобы они разрушили глобальную финансовую систему".



Идеи Джорджа Сороса поддержали европейские политики и экономисты, в частности, письмо подписано бывшим министром финансов Германии Гансом Эйхелем, экс-министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером, бывшим президентом Финляндии Марти Ахтисаари и рядом других политиков и экономистов.