На захваченном пиратами танкере Cape Bird находятся четверо россиян

Посол России в Нигерии Александр Поляков сообщил в среду, что на захваченном пиратами танкере Cape Bird среди членов экипажа числятся четверо россиян.



Александр Поляков сказал: "Пока имеем только два подтверждения. Одно из них исходит от нигерийских силовых структур: они подтверждают, что судно было действительно захвачено к югу от Лагоса, и последний раз его точное местонахождение было зафиксировано на вечер 8 октября. Второе подтверждение мы имеем от гамбургского филиала судоходной компании, которой принадлежит судно, о том, что среди членов экипажа числятся четверо россиян".



Информацию о россиянах подтвердили и в российском профессиональном союзе моряков (РПСМ), там сообщили в среду, что на борту судна Cape Bird, захваченном пиратами в 70 морских милях от Лагоса, находятся трое моряков из Новороссийска.



В настоящее время уже ведутся переговоры об условиях освобождения танкера и членов его экипажа, передают РИА Новости.