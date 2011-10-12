Для въезжающих в зону Шенгена ЕС вводит обязательную дактилоскопию

Для въезжающих в страны шенгенского соглашения Евросоюз вводит процедуру обязательной дактилоскопии, получить шенгенскую визу можно только после прохождения этой процедуры.



Согласно сообщению Еврокомиссии, обнародованному на официальном сайте, со вторника данную процедуру должны будут проходить все граждане североафриканских государств, а в течение двух последующих лет данное требование распространится и на все остальные страны, которые не входят в Шенгенскую зону. В настоящее время новая информационная визовая система VIS запущена в 25 странах Шенгенского соглашения, с помощью этой системы можно быстро получить информацию о гражданах - когда и куда они получали визы ранее.



В сообщении Еврокомиссии говорится, что новая информационная система виз поможет бороться с практикой "аренды паспортов", ее часто используют граждане азиатских стран, которые за две тысячи евро могут, так сказать, "арендовать" чужой паспорт с многократной шенгенской визой, въезжая с ним в шенгенскую зону, а затем отправляя паспорт с визой по почте обратно, и таким образом паспорт можно использовать многократно.



На создание новой системы VIS Евросоюз потратил 91 миллион евро. Поддержка сервера VIS, расположенного в Страсбурге, будет стоить еще 20 миллионов евро, передает РИА Новости.