Компания Sony отзывает по всему миру свои ЖК-телевизоры

Японская корпорация Sony, один из мировых лидеров в области электроники, отзывает по всему миру ЖК-телевизоры модели Bravia, которые дымят во время их использования.



Отзываются более 1,6 млн ЖК-телевизоров, рассказал представитель компании. По его словам, после приобретения TV покупатели стали сдавать их в ремонт, жалуясь на то, что телевизоры дымят, сообщает агентство Reuters. Это происходит из-за того, что некоторые детали телевизоров плавятся и выделяют едкий дым и неприятный запах.



По данным компании, большинство бракованных телевизоров было выпущено в период с 2007 по 2008 годы и они поступили в продажу в магазины Европы, США и Японии. А в 2006 году компания Sony заняла первое место по продажам ЖК-телевизоров во всем мире, благодаря бренду Bravia и новейшей технологии, использованной в этих телевизорах.