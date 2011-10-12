Евросоюз не пустит Януковича в Брюссель из-за суда над Тимошенко

Евросоюз намерен отозвать приглашение президента Украины Виктора Януковича и не пускать его в Брюссель из-за решения украинского суда в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко.



Не исключено, что с целью отмены приговора Юлии Тимошенко Евросоюз в отношении Украины пойдет на "политический демарш", об этом сообщает в среду европейское электронное издание EU Observer.



По данным издания, Виктор Янукович должен встретиться 20 октября с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу и председателем Совета ЕС Германом ван Ромпеем. На встрече лидеры должны обсудить последние детали соглашения между Украиной и Евросоюзом о торговле и сотрудничестве, эти документы стороны планировали подписать в декабре.



Напомним, накануне в Киеве Печерский суд приговорил Юлию Тимошенко к семи годам тюремного заключения, признав ее виновной в превышении полномочий за заключение газовых контрактов с Россией в 2009 году. Кроме того, суд обязал ее возместить "Нафтогазу Украины" убытки в размере $189,5 млн.



После приговора суда с резкой критикой в адрес властей Украины выступило почти все мировое сообщество.



Так, и в России, и в Евросоюзе заявили, что разочарованы вынесенным приговором экс-премьеру, и предупредили, что дело Юлии Тимошенко отрицательно повлияет на отношения с Украиной. В США заявили, что решение суда послужило сокрушительным ударом по репутации нынешнего руководства Украины, которое должно объяснить серьезность уголовного преследования Юлии Тимошенко на международном уровне.



