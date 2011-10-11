Крупная экологическая катастрофа у берегов Новой Зеландии

У берегов Новой Зеландии произошла самая крупная в истории страны экологическая катастрофа - серьезный разлив нефти. Ущерб составил несколько миллионов долларов.



Министр охраны окружающей среды Новой Зеландии Ник Смит заявил, что на данный момент нефть разлилась в пять раз сильнее, чем когда контейнеровоз Rena натолкнулся на риф в прошедшую среду. По его словам, значительное количество нефти уже достигло пляжей. "Я бы хотел подчеркнуть, что это событие (разлив нефти) сейчас на той стадии, когда его можно назвать самой худшей морской экологической катастрофой в истории Новой Зеландии", – цитирует Смита издание NZHerald.



Координатор в экологической сфере Ник Куинн подчеркнул, что в ближайшее время надо ожидать, что к берегам прибьет гораздо больше нефти и призвал жителей быть готовыми для очистки пляжей в районе Тауранга, однако этим заниматься необходимо только в специальных средствах защиты, которые будут выданы всем желающим помочь в этой работе.



Напомним, разлив нефти у берегов Новой Зеландии произошел в прошлую среду, когда танкер с 1700 тонн нефти наткнулся на риф. К понедельнику количество разлившейся нефти составило около 100 тонн, однако на данный момент ситуация ухудшается, об этом сообщило новозеландское управление безопасности морского судоходства, по данным которого, на утро вторника утечка нефти составляет от 120 до 350 тонн нефти.