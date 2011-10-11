В США начинается суд над Виктором Бутом

В США в федеральном окружном суде Нью-Йорка во вторник начинается суд над российским бизнесменом Виктором Бутом, здесь его обвиняют в контрабанде оружия.



Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде, его экстрадировали в США в ноябре 2010 года. Причина, по которой будут судить российского гражданина в Нью-Йорке, заключается в том, что ему в числе прочего инкриминируется "преступный сговор с целью убийства граждан США".



По утверждению прокуратуры, Виктор Бут якобы согласился поставить оружие "международной террористической организации, зная, что ее целью было убийство граждан и официальных представителей США в Колумбии".



Процесс по этому вопросу начнется в 10 утра по местному времени (18:00 мск) с процедуры отбора присяжных, передает ИТАР-ТАСС. Из 80 кандидатов будут отобраны 12 основных и от двух до шести "запасных" присяжных заседателей, которым и предстоит решить судьбу россиянина.



Перечень вопросов, которые будут заданы кандидатам, подразумевает необходимость, в частности, выявить, не настроены ли они с предубеждением к России и ее гражданам.



В нью-йоркском суде защищать интересы Виктора Бута будут адвокаты Альберт Даян и Кеннет Каплан, которые настаивают на том, что бизнесмен никогда не занимался продажей оружия, а лишь оказывал услуги по авиатранспортировке грузов.



По словам супруги Виктора Бута Аллы, ее муж "стал жертвой недобросовестной работы нескольких экспертов ООН и ряда американских и английских политиков и журналистов, раздувших подозрения сотрудников ООН до размеров всемирной кампании по его демонизации".



Ожидается, что судебный процесс над россиянином Виктором Бутом, который вызывает у журналистов огромный интерес, продлится около трех недель. И в случае вынесения обвинительного приговора 44-летнему бизнесмену грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.