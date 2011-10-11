Чавес вновь отправляется на Кубу для полного медобследования

Президент Венесуэлы Уго Чавес собирается в конце нынешней недели вновь отправиться на Кубу для полного медицинского обследования.

Чавес пояснил, что это обследование необходимо для того, чтобы окончательно убедиться в отсутствии раковых клеток в его организме, об этом президент Венесуэлы рассказал в эфире одной из местных радиостанций.



По словам Чавеса, кубинские врачи будут обследовать его "с использованием самых современных научных методов. Сейчас не время умирать, нужно жить, чтобы выполнить обязательства перед народом и выиграть следующие президентские выборы", - цитирует его ИТАР-ТАСС.



За последние несколько месяцев президент Венесуэлы уже в пятый раз поедет на Кубу - в июне там ему сделали две операции, в Гаване он трижды провел курсы химиотерапии.