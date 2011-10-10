Актриса устроит представление - родит на глазах у посетителей музея

В США актриса Марни Котак устроит необычное представление в одной из нью-йоркских галерей — родит ребенка на глазах у посетителей. Американская актриса готовится к рождению первого ребенка.



Жительница Бруклина пять недель проведет за стеклом специальной «родильной комнаты» галереи Microscope Gallery в Нью-Йорке, сообщает Life News. Все это время на беременную женщину будут смотреть посетители галереи. Зрителей предупреждают, что роды могут начаться в любой момент. Вместе с будущей мамой постоянно находятся ее муж и акушерка.

По словам Марни Котак, она хочет напомнить людям о ценности жизни. «Я хочу показать людям, что человеческая жизнь — это лучшее произведение искусства», — рассказала актриса.

Ранее актриса ставила на сцене похороны дедушки и показывала свой первый сексуальный опыт.