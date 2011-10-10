Киностудия Sony Pictures хочет экранизировать биографию Стива Джобса

Киностудия Sony Pictures намерена приобрести права на экранизацию биографии создателя Apple Стива Джобса, скончавшегося на прошлой неделе. За права на проект компания готова заплатить около миллиона долларов.



По другим данным, компания уже выложила за эти права от $1 млн до $3 млн, передает британская корпорация BBC. Официального подтверждения от Sony пока не поступало.



Стивен Пол Джобс (24 февраля 1955, Сан-Франциско — 5 октября 2011, Пало-Альто),известный как Стив Джобс (англ. Steve Jobs) — американский бизнес-магнат и изобретатель. Являлся сооснователем, председателем совета директоров и CEO корпорации Apple. Джобс также ранее занимал должность CEO компании Pixar Animation Studios; в 2006 году The Walt Disney Company приобрёл Pixar, и Джобс стал членом совета директоров Disney. В 1995 году в мультфильме «История игрушек» он был указан как исполнительный продюсер.