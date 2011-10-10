Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предложил применить метод "большой базуки" для предотвращения кризиса в еврозоне, - чтобы избежать экономическую катастрофу у ЕС осталось всего несколько недель.

Премьер-министр Великобритании в своем интервью Financial Times призвал Германию и Францию преодолеть разногласия и согласовать до конца года пять шагов, которые будут необходимы для преодоления неопределенности вокруг еврозоны. А слово "базука" он использует в том же значении, что и экс-глава казначейства США Генри Полсон, именем которого называют очень сильные заявления, которые сами по себе успокаивают рынки.



В частности, Дэвид Кэмерон предлагает увеличить объем и возможности Европейского фонда финансовой стабильности, провести вызывающие доверие инвесторов стресс-тесты европейских банков и принять план рекапитализации банков, устранить неопределенность в отношении будущего Греции, усилить роль МВФ в разрешении кризиса. Кроме того, он выступает за более глубокую интеграцию в еврозоне и укрепление механизмов управления в ЕС.



Британский премьер заявил, что все эти пункты лидерам еврозоны необходимо выполнить, так как "времени мало, ситуация рискованная", а европейским лидерам британский премьер посоветовал покончить с практикой делать слишком мало и слишком поздно.