Германия и Франция собираются представить новый план по преодолению кризиса

Германия и Франция собираются представить новый план по преодолению долгового кризиса в Европе, об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Никола Саркози.



Новый план Меркель-Саркози будет представлен на саммите G20, который пройдет в Канне в начале ноября. Кроме того, здесь представят и германо-французскую концепцию будущего Европы.



Согласно заявлению, сделанному Меркель и Саркози по итогам их встречи, в пакет документов будут входить меры, направленные на стабилизацию валютного союза и поддержку финансово-кредитных институтов, сообщает Deutsche Welle. А согласно новой европейской концепции, в договорах, лежащих в основе Европейского Союза, будут "значительные изменения", в частности, будет предложено закрепить законодательно "обязывающий характер сотрудничества государств еврозоны в вопросах финансово-экономической политики".