В Польше на парламентских выборах партия Туска обошла партию Качиньского

Накануне в Польше состоялись выборы в - Сейм. На парламентских выборах партия премьера Дональда Туска "Гражданская платформа" обошла партию "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.



По предварительным данным эксит-поллов, партия польского премьера набрала около 40% голосов избирателей, а консервативная партия брата погибшего польского президента смогла набрать немногим более 30%.



На третьем месте идет партия "Движение поддержки Паликота" водочного магната Януша Паликота с 10,27% голосов.



На четвертом месте набрала Польская крестьянская партия, которая набрала в этих выборах 9,22%, партия рассчитывает вновь войти в коалицию с "Гражданской платформой", сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные польской избирательной комиссии.



Во время своих предвыборных выступлений Дональд Туск говорил об улучшении отношений с Россией, тогда как Ярослав Качиньский набросился с критикой на Германию и Ангелу Меркель.



После объявления результатов экзит-полов Дональд Туск, обращаясь к избирателям, сказал: " Я хочу поблагодарить и всех тех, кто проголосовал за нас, и тех, кто этого не сделал, потому что мы будем вместе нести ответственность за Польшу еще четыре года", – цитирует польского премьера Reuters.