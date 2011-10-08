В Дании взрыв прогремел на складе пиротехники, есть жертвы

В Дании сильный взрыв прогремел на складе пиротехники в деревне Стор Андст близ города Коллинг, расположенного в 200 километрах к западу от столицы страны. По последним данным, жертвами взрыва стали два человека.

Представитель полиции Южной Ютландии Хелле Лундберг сообщила, что были эвакуированы более 170 семей, которые проживают в домах, стоящих недалеко от места взрыва. В результате происшествия был нанесен ущерб восьми соседним зданиям. Данных о причинах пожара пока нет.



В 2004 году на фабрике пиротехники неподалеку от Коллинга произошел пожар. Тогда один пожарный погиб и 17 были ранены.