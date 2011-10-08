На севере Афганистана упал беспилотник НАТО

В северной афганской провинции Кундуз в пятницу вечером упал Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО. Инцидент произошел в районе Чарх Аб города Кундуз. Причина крушения - технические неполадки.



Об этом сообщила пресс-служба международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) по зоне "Север". Беспилотник НАТО упал "в связи с возникшими на борту техническими неполадками". В свою очередь пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Моджахед сообщил СМИ, что воздушную цель сбили боевики огнем с земли.